Дата-кабель для зарядки и передачи данных, коннекторы USB Type A и Lightning, оплетка из ПВХ, материал проводника – медь. Кабель поддерживает быструю зарядку с силой тока до 2.4А. Обмен данными по стандарту USB 2.0: максимальная скорость передачи 480 Мбит/с. Кабель протестирован на 15000 сгибаний, а штекеры – на 15000 циклов установки в USB гнездо. С EOFE AL21 вы можете быть уверены, этот кабель прослужит вам долго.

Длина кабеля: 1 м.

Выпускается в 2 цветах: черном и белом.