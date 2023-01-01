Батарейки Energizer CR2025, 1 шт.
Код товара : УТ-00008582
Артикул : 638709
150 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2025
В упаковке (штук)
1
Описание
Литиевая батарейка Energizer CR2025, 1 шт.
Напряжение: 3 В
Емкость: 163 мАч
Химическая основа: марганцево-литиевый элемент Li/MnO2
Вес: 2.6 г
Рабочая температура: от -30° до 60° С
Саморазрядка: прибл. 1% в год