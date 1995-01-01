Батарейка Energizer CR2025, 1 шт.



Код товара: УТ-00008582 Артикул: 638709 Код товара: УТ-00008582 Артикул: 638709 Тип батарейки 2025 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2025 В упаковке (штук) 1 Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Литиевая батарейка Energizer CR2025, 1 шт. Напряжение: 3 В

Емкость: 163 мАч

Химическая основа: марганцево-литиевый элемент Li/MnO2

Вес: 2.6 г

Рабочая температура: от -30° до 60° С

Саморазрядка: прибл. 1% в год Видео Наш обзор

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