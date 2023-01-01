Описание

Литиевая батарейка Energizer CR2025, 1 шт.

Напряжение: 3 В

Емкость: 163 мАч

Химическая основа: марганцево-литиевый элемент Li/MnO2

Вес: 2.6 г

Рабочая температура: от -30° до 60° С

Саморазрядка: прибл. 1% в год