Напряжение: 3 В
Емкость: 163 мАч
Химическая основа: марганцево-литиевый элемент Li/MnO2
Вес: 2.6 г
Рабочая температура: от -30° до 60° С
Саморазрядка: прибл. 1% в год
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