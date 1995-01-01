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Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото Memo, Металлик 5

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Код товара: 00000058399 Артикул: 97531 Код товара: 00000058399 Артикул: 97531 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 100 страниц Крепление фотографий кармашки Крепление страниц прошивка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Эко-кожа / винил Материал страниц Бумага Тематика Классика Количество листов / страниц 100 страниц Крепление фотографий кармашки Крепление страниц прошивка Описание Фотоальбом на 300 фотографий формата 10х15 см.

Тематика: классика

Цвет обложки: золото / серебро Видео Наш обзор

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