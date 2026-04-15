Видеосендер Eagles Hero Saturn H (состояние LikeNew) (б/у)

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Код товара: УТ-00093028 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-15/Т2 Код товара: УТ-00093028 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-04-15/Т2 Тип аксессуара студийное оборудование Все характеристики Eagles Hero Saturn H

Код товара: 158028

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

Комплектация: Комплект

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара студийное оборудование Описание Eagles Hero Saturn H

Код товара: 158028

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Like New

Комплектация: Комплект

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.