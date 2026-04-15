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Монитор-трансивер Eagles Hero Saturn 7 (состояние Like New) (б/у)

  • Saturn 7 (состояние Like New)
  • Saturn 7 (состояние Like New)
  • Saturn 7 (состояние Like New)
Код товара:УТ-00093029
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-04-15/Т3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Eagles Hero Saturn 7
Код товара: 158029
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New
Комплектация: Комплект
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.