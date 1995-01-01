Батарейки Duracell D / LR 20, 2 шт.
Код товара:УТ-00082057
Артикул:81545439
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиD (R20)
В упаковке (штук)2
Описание
Батарейки Duracell размера D — до 40% больше энергии*. Батарейки Duracell — универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.
*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера D по результатам теста стандарта IEC 2015 в переносном фонаре. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.