Батарейки Duracell 2016, 2 шт.
Код товара:УТ-00082058
Артикул:5005626
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки2016
В упаковке (штук)2
Описание
Литиевые батарейки Duracell 2016 — до 50 % больше энергии*. Технология Baby Secure: кольцеобразное покрытие с горьким вкусом на задней части элемента, созданное для предотвращения проглатывания детьми. Упаковка с защитой от вскрытия: Двойная блистерная упаковка предотвращает случайное вскрытие. Открывается только с помощью ножниц.
*по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка 2016 согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результат может варьировать в зависимости от устройства и интенсивности использования.