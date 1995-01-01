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Батарейки Duracell 2016, 2 шт.

  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
  • 2016, 2 шт.
Код товара:УТ-00082058
Артикул:5005626

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литиевые батарейки Duracell 2016 — до 50 % больше энергии*. Технология Baby Secure: кольцеобразное покрытие с горьким вкусом на задней части элемента, созданное для предотвращения проглатывания детьми. Упаковка с защитой от вскрытия: Двойная блистерная упаковка предотвращает случайное вскрытие. Открывается только с помощью ножниц.

*по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка 2016 согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результат может варьировать в зависимости от устройства и интенсивности использования.