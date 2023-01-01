Описание

Литиевые батарейки Duracell High Power CR2 - до 40% больше энергии. До 10 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек. Напряжение 3 В.

Литиевые батарейки Duracell CR2 изготовлены из лития высокой очистки для надежного и продолжительного питания для ваших интеллектуальных домашних устройств (датчики, бесключевые замки, детекторы дыма), фотовспышек, фонарей, аксессуаров для велосипедов и электронных собачьих ошейников. Также гарантия на хранение составляет до 10 лет, поэтому вы можете не сомневаться в том, что данные литиевые батарейки будут готовы к использованию, когда они вам понадобятся.