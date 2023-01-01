Батарейка Duracell CR2, 1 шт.
Код товара : 00000048854
Артикул : 5002980
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
CR2
В упаковке (штук)
1
Описание
Литиевые батарейки Duracell High Power CR2 - до 40% больше энергии. До 10 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек. Напряжение 3 В.
Литиевые батарейки Duracell CR2 изготовлены из лития высокой очистки для надежного и продолжительного питания для ваших интеллектуальных домашних устройств (датчики, бесключевые замки, детекторы дыма), фотовспышек, фонарей, аксессуаров для велосипедов и электронных собачьих ошейников. Также гарантия на хранение составляет до 10 лет, поэтому вы можете не сомневаться в том, что данные литиевые батарейки будут готовы к использованию, когда они вам понадобятся.