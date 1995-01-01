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Батарейки Duracell C / LR14, 2 шт.

  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
  • C / LR14, 2 шт.
Код товара:УТ-00082056
Артикул:81545437

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Батарейки Duracell размера C — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.

*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера С по результатам теста стандарта IEC 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.