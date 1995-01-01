Батарейки Duracell C / LR14, 2 шт.
Код товара:УТ-00082056
Артикул:81545437
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиC (R14)
В упаковке (штук)2
Описание
Батарейки Duracell размера C — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.
*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера С по результатам теста стандарта IEC 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.