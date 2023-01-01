Батарейка Duracell 123 High Power
Код товара : 00000048853
Артикул : 5003399
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
123
В упаковке (штук)
1
Описание
Литиевые батарейки Duracell High Power 123 - до 40% больше энергии. До 10 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек. Напряжение 3 В. Варианты названия у других производителей: CR123, CR123A, CR17345.
Литиевые батарейки Duracell High Power 123 изготовлены из лития высокой очистки, благодаря чему они подают до 40% больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы батареек CR17345 согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результаты зависят от устройства и способа использования) для питания ваших интеллектуальных домашних устройств (датчики, бесключевые замки, детекторы дыма), фотовспышек, фонарей, аксессуаров для велосипедов и электронных собачьих ошейников. Также гарантия на хранение составляет до 10 лет, поэтому вы можете не сомневаться в том, что данные литиевые батарейки будут готовы к использованию, когда они вам понадобятся.