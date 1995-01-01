DJI Mic Mini 2 – небольшое обновление самой простой и доступной беспроводной микрофонной системы от DJI. Основных отличий немного: во-первых, для микрофонов теперь появились магнитные передние панельки разных цветов, – чтобы выглядеть ярче или, наоборот, лучше замаскировать микрофон на одежде. Во-вторых, появились 3 настройки передачи голоса: в дополнение к стандартной вы можете выбрать более глубокую (Rich) или более звонкую (Bright).

В остальном Mic Mini 2, как и система первого поколения, – это простая система с базовым набором функций и высоким качеством передачи звука: здесь используется проприетарное шифрование сигнала на открытых частотах диапазона 2.4 ГГц, которое обеспечивает до 400 метров рабочей дистанции, низкую задержку и высокое качество дискретизации: 24 бита 48 кГц. Сами по себе микрофоны очень маленькие, они поддерживают 2 варианта крепления на одежде: с помощью классической клипсы или на магнитах. Для защиты от ветра предусмотрена съемные ворсовые экраны, в стандартном комплекте они серые, но отдельно можно приобрести и разноцветные (5 цветов). Передние панельки также доступны отдельно, по 8 цветов в 1 комплекте.

Управление очень простое: по большом счету, вам нужно просто вытащить микрофоны из зарядного кейса, они уже будут автоматически синхронизированы с приемником. Остается их включить, нацепить на одежду, подключить приемник к камере или телефону (3.5 мм кабель и USB-C адаптер в комплекте) – и вы готовы к началу записи. С помощью рукоятки на приемнике можно регулировать уровень звука.

Дополнительные функции настраиваются через мобильное приложение DJI Mimo. В частности, вы можете задать 1 из 2 уровней шумоподавления: слабый (устраняет обычные комнатные шумы, такие как гул компьютерных вентиляторов / кондиционера, а также снижает реверберацию от стен) или сильный (для подавления окружающих шумов в многолюдных местах, на улицах). Вы можете настроить характер передачи голоса: добавить глубины (Rich) или, наоборот, верхних частот (Bright). Можно включить классический ВЧ фильтр, который устраняет низкочастотные шумы (ниже 100 Гц), если вы не доверяете интеллектуальному шумодаву. Также можно включить или выключить автоматический ограничитель громкости (лимитер), который защищает микрофоны от перегрузок при слишком высоком уровне звука (по умолчанию он включен). Наконец, есть функция «безопасной дорожки»: по второму каналу звук будет идти приглушенным (-6 дБ), если вы хотите вручную восстанавливать перегруженные фрагменты на этапе монтажа, не используя автоматический ограничитель.

Микрофоны можно напрямую подключить к камерам DJI Osmo, включая Osmo Nano, Osmo 360, Osmo Pocket 3 / 4 / 4P, Osmo Action 6. Поскольку все эти камеры имеют встроенный приемник системы OsmoAudio, качество звука при этом будет таким же: 48 кГц 24 бита (но максимальная дистанция может сократиться). Приемник Mic Mini 2 также может работать с микрофонами Mic Mini первого поколения, но всего одновременно можно подключить не более 2. Кроме того, передатчики старших поколений Mic 2 и Mic 3 можно подключить по Bluetooth, но это несет с собой ряд ограничений и по качеству звука, и по устойчивости к помехам.

Чего здесь нет: нет продвинутых функций старших поколений микрофонных систем, а именно внутренней записи, записи с разрядностью 32 бита (с плавающей точкой), функции генерации временного кода, возможности подключить более 2 микрофонов или несколько ресиверов – для этого вам понадобятся более дорогие системы DJI Mic 2 или Mic 3.

В целом же, DJI Mic Mini 2 – простая и качественная система, вполне доступная для любого видеоблогера и других «создателей контента». Тот случай, когда сделано недорого и хорошо одновременно. Ну и разноцветные магнитные панельки как приятный бонус.

Характеристики

Тип микрофона: беспроводная система с микрофонами, встроенными в радиопередатчики

беспроводная система с микрофонами, встроенными в радиопередатчики Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц ВЧ фильтр: 100 Гц

100 Гц Соотношение сигнал / шум: 80 дБ

80 дБ Эквивалентный уровень шума: 24 дБА

24 дБА Максимум звукового давления (SPL): 120 дБ SPL

120 дБ SPL Регулировка уровня: на приемнике

на приемнике Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц

24 бита 48 кГц Беспроводная система Тип передачи: цифровая, GFSK 2 Мбит/с + Bluetooth 5.3 Рабочая частота: 2.4 ГГц Число каналов: 2 Дальность действия: 400 м (линия прямой видимости, без помех в эфире)

Передатчик Выходная мощность: < 20 дБм Антенна: встроенная Входы: нет Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 114 мАч 3.87 В Время работы: до 11.5 ч (выкл. шумоподавление, короткая дистанция) Размеры: 28.6 х 28 х 13.5 мм Вес: 11 г (без клипсы и передней панельки)

Приемник Антенна: встроенная Выходы: 3.5 мм микрофонный, USB-C Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 170 мАч 3.87 В Время работы: до 10.5 ч (выкл. шумоподавление, короткая дистанция) Размеры: 46.5 х 29.6 х 19.3 мм Вес: 18 г

Страна производства: Китай

Комплектация: