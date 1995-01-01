DJI Mic 3 – очередное обновление одной из самых продвинутых микрофонных систем потребительского уровня. Благодаря новым, более эффективным чипам микрофоны стали меньше и легче, но работают дольше. К 1 приемнику можно подключить до 4 микрофонов одновременно, и к 4 микрофонам можно подключить до 8 приемников (для записи на несколько камер). Запись на внутреннюю память микрофона теперь можно вести в 2 форматах сразу: сохранять и оригинальный файл, и уже готовое аудио с ИИ обработкой (автоматическая регулировка громкости, подавление шума, усиление определенных частот голоса). Система теперь может работать в 2 диапазонах: 2.4 и 5 ГГц, что значительно улучшает сопротивление радиопомехам. Наконец, добавлен таймкод: он прописывается к файлам на внутренней памяти, а ресивер поддерживает и ввод, и вывод временного кода – все это значительно упрощает монтаж и синхронизацию файлов с разных камер при обработке. Подробности ниже:

Легкий, универсальный и готовый к работе

Передатчик DJI Mic 3 компактен и почти незаметен, он весит всего 16 грамм, почти в 2 раза меньше по сравнению с микрофоном DJI Mic 2 (28 г). Если передатчик предыдущего поколения был сделан в форме вытянутого брусочка, то новые микрофоны имеют практически квадратную форму со стороной менее 3 см. Угол наклона микрофона можно регулировать с помощью съемной клипсы с поворотным механизмом, чтобы обеспечить оптимальное качество звука независимо от места крепления. Микрофон можно носить как с магнитным креплением (магнит подкладывается к внутренней стороне одежды), так и со съемной клипсой, которая также фиксируется магнитом. Встроенные магниты микрофона позволяют зафиксировать его в нестандартных местах, на различных металлических поверхностях. Обратите внимание: из-за наличия сильных встроенных магнитов (10 Ньютон) микрофоны DJI Mic 3 не рекомендуются для людей с кардиостимуляторами. Ветрозащитные экраны для DJI Mic 3 также доступны в пяти различных цветах, чтобы легко подобрать их к одежде или окружающей среде. В базовом комплекте идет 2 пары: черная и серая ворсовая ветрозащита.

Mic 3 удобно подзаряжать на ходу: зарядный кейс вмещает передатчики вместе с надетой ветрозащитой и клипсой. Внутри кейса также предусмотрено место для магнитов и аудиокабеля. Полностью заряженный передатчик Mic 3 работает до восьми часов, а приемник — до 10 часов. Зарядный кейс обеспечивает более 2 полных зарядок, что позволяет работать суммарно до 28 часов. Быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает работу DJI Mic 3 в течение приблизительно двух часов, а для полной зарядки требуется всего 50 минут. Mic 3 также предлагает множество функций энергосбережения, позволяющих избежать необходимости подзарядки. Например, функция автоматического энергосбережения переводит приемник и передатчик в спящий режим, если они не используются, а функция автоматического выключения полностью отключает их после определенного периода бездействия.

Улучшенное качество звука

Mic 3 оснащен интеллектуальными функциями, обеспечивающими уже готовый динамичный и высококачественный звук. Это первый микрофон DJI с двумя режимами адаптивного управления усилением. Для съемок на открытом воздухе с высокой громкостью окружающих звуков, например, на спортивных мероприятиях, автоматический режим (Automatic mode) подавляет резкие скачки громкости и предотвращает клиппинг аудио. Динамический режим (Dynamic mode) плавно регулирует усиление в тихих помещениях, таких как студии, поддерживая постоянный уровень громкости, когда человек начинает говорить чуть громче или чуть тише. Mic 3 также является первым микрофоном DJI с тремя предустановленными профилями обработки голоса: «Обычный», «Насыщенный» (Rich) и «Яркий» (Bright). В частности, «Насыщенный» усиливает нижние частоты для большей глубины, а «Яркий», наоборот, поднимает верхние частоты, добавляя им прозрачности и «искристости» (хорошо подходит для людей с высоким тембром). Внутри одной системы одновременно можно применять разные профили к разным микрофонам, что идеально подходит для интервью с несколькими людьми с разными голосовыми характеристиками, особенно когда запись идет в прямом эфире.

Двухуровневое активное шумоподавление уменьшает фоновые звуки. Базовый уровень эффективно устраняет негромкие звуки внутри помещений, такие как гул кондиционеров, шум вентиляторов (ПК, осветительных приборов), реверберацию (эхо) в помещениях без специальной аудиоподготовки. Второй, усиленный уровень подавляет громкие звуки, такие как шум оживленных улиц, общественных мест и так далее. При использовании на улице также рекомендуется использовать ворсовые ветрозащиты, которые устраняют свист и гул от ветра естественным путем. Наконец, функция Lossless Audio позволяет микрофону передавать на приемник несжатый звук в формате 48 кГц 24 бита (LPCM), обеспечивая потрясающую детализацию и максимальное качество (дальность действия системы в этом режиме сокращается примерно в 2 раза).

Параметрами аудиозаписи можно управлять как через приемник с многофункциональным диском и сенсорным экраном, так и через мобильное приложение DJI Mimo.

Гибкость и функциональность для сложных сценариев

Благодаря возможности одновременной работы в системе четырех передатчиков и восьми приемников (можно объединить 2 стандартных комплекта или докупить передатчики / приемники отдельно), вы получите кристально чистый звук, будь то групповое интервью или многокамерная съемка, что значительно упрощает постобработку. В режиме Quadraphonic приемник DJI Mic 3 (в паре с определенными камерами Sony или при трансляции аудио на ПК с определенным программным обеспечением) поддерживает независимый вывод четырех аудиодорожек. Это обеспечивает возможность точного и гибкого сведения звука, в том числе в прямом эфире (при съемке «в записи» вам будет достаточно и обычного сохранения на внутреннюю память, что работает с практически неограниченным количеством микрофонов). Также доступен вывод в стерео и автоматическое сведение всех каналов в моно.

Для сложных, больших площадок, таких как выставки или спортивные мероприятия, Mic 3 обладает впечатляющим радиусом действия в 400 метров и высокой устойчивостью к помехам благодаря использованию 2 диапазонов, 2.4 ГГц и 5 ГГц. Причем система может работать как в обычном протоколе Wi-Fi (экономит энергию, когда частоты свободны), так в собственной SDR архитектуре, что обеспечивает отличную защиту от помех в многолюдных местах. Согласно внутренним тестам компании, в условии сильных помех дальность действия сохраняется на уровне 80 метров. К ряду устройств DJI (Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro, Osmo 360, Osmo Pocket 3 / 4) микрофоны могут подключаться напрямую, без ресивера: протокол подключения DJI OsmoAudio обеспечивает высокое качество звука даже в этом случае. К телефонам можно подключаться по Bluetooth, но это самое неустойчивое к помехам и слабое по качеству звука соединение, поэтому мы бы рекомендовали все же использовать ресивер: к нему можно присоединить небольшой USB-C адаптер, чтобы подключение не выглядело слишком громоздко. Для фото- и видеокамер есть аналоговый выход 3.5 мм TRS, для компьютеров: USB-C порт, поддерживающий одновременную зарядку при передаче аудиосигнала. Наконец, выход на наушники 3.5 мм TRRS обеспечивает качественный мониторинг записи с нулевой задержкой. Отдельно можно приобрести адаптер в горячий башмак для камер Sony (с цифровым башмаком) и адаптер Lightning для iPhone предшествующих поколений.

Внутренняя запись в двух форматах, 24 / 32-бита с плавающей запятой + поддержка таймкода

Внутренняя запись защищает материал от радиопомех и других электромагнитных вмешательств от работающего электрооборудования, гарантируя, что пользователям никогда не придется беспокоиться о потере аудиодорожки. Внутренняя запись в двух файлах Mic 3 сохраняет как исходную дорожку, так и версию, улучшенную алгоритмами. Это обеспечивает высокую гибкость: если на постобработку нет времени и сил, можно взять уже готовый вариант. Благодаря использованию 32-битного формата записи с плавающей запятой Mic 3 обеспечивает динамический диапазон, лучше адаптирующийся к сложным звуковым условиям, позволяя улавливать каждый нюанс, от тихого шепота до крика. Передатчик также предлагает высокоточную запись таймкода, добавляя эти данные таймкода к внутренней записи. Ресивер может передавать временной код на камеру в формате LTC или ATC, несколько ресиверов и передатчиков, соединенные в одну группу, автоматически синхронизируются между собой. Поддерживается ввод временного кода от внешних генераторов.

Характеристики