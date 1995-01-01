Описание

Diana F+ является современным ремейком легендарной камеры DIANA, выпускавшейся в Гонконге в 1960-е. Всецело пластиковая конструкция этой популярной камеры позволяет создавать снимки в стиле лоу-фай. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении. Этот классический фотоаппарат наряду с Ломо-Компактом стоит у самых истоков ломографического движения. Diana F+ CMYK выполнена в сочетании ярких цветов: циан, маджента, желтый.

Фотоаппарат использует среднеформатную фотоплёнку 120 типа. При съемке с рук целесообразно применять пленку от ISO 400 и выше, это очень светолюбивый фотоаппарат. Из творческих режимов есть мульти-экспозиция для создания непредсказуемых коллажей из двух или нескольких разных объектов, а также съемка с длительной выдержкой ("от руки"). Штативное гнездо позволяет надежно зафиксировать камеру. Диафрагма регулируется от F8 до F16 + отдельный режим «пинхол». Фокусировка зональная: 1-2 м, 2-4 м, от 4 м до бесконечности.

Наличие вспышки помогает при съемке в помещениях или на улице в темное время суток. Цветные фильтры для вспышки, идущие в комплекте, позволяют придать вашему сюжету необычные, сюрреалистические оттенки.

Функции и особенности

Объектив: пластиковый с фокусным расстоянием 75мм

Выдержки: фиксированная 1/60 или ручная (B)

Диафрагмы: f/8, f/11 и f/16 (режимы «Облачно», «Полутень» и «Солнечно»), а также пинхол-режим

Зональная фокусировка

Прямой оптический видоискатель

Ручная перемотка плёнки

Окошко счётчика кадров

Штативное гнездо 1/4"

Съемная вспышка Diana Flash

Питание вспышки: 1 батарейка AA

Комплектация: