Конструкция новых наушников Devia TWS Wireless Bluetooth продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников Devia TWS Wireless Bluetooth специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники Devia TWS Wireless Bluetooth оснащены сенсорным управлением на корпусе наушников, с помощью которого можно управлять воспроизведением музыки и видео, а также принимать или завершать звонки одним нажатием.