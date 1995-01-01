Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беспроводные наушники Devia TWS Bluetooth V4, белые

  • TWS Bluetooth V4, белые
  • TWS Bluetooth V4, белые
  • TWS Bluetooth V4, белые
  • TWS Bluetooth V4, белые
  • TWS Bluetooth V4, белые
Код товара:УТ-00059331
Артикул:6938595326059

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Конструкция новых наушников Devia TWS Wireless Bluetooth продиктована геометрией ушной раковины. Именно поэтому для многих пользователей они будут удобнее любых других наушников-вкладышей. Динамики наушников Devia TWS Wireless Bluetooth специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Наушники Devia TWS Wireless Bluetooth оснащены сенсорным управлением на корпусе наушников, с помощью которого можно управлять воспроизведением музыки и видео, а также принимать или завершать звонки одним нажатием.