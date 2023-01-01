Описание

Картридер для карт памяти CFexpress Type A и UHS-II SDXC от Delkin Devices, предназначен для профессиональных фотографов и видеооператоров, которые постоянно находятся в пути и хотят путешествовать налегке, а также картридер способен удовлетворить требовательных фотографов высокой производительностью, он оснащено одним слотом для карт CFexpress Type A и одиним слотом для карт SD и подключается к компьютеру с помощью интерфейса USB 3.2 Gen 2 Type-C со скоростью 10 Гбит/с. Он позволяет на максимальной скорости выгружать большие файлы, включая необработанные изображения высокого разрешения в формате RAW, а также видео 8K, 4K, Full HD и 3D, при этом питание подается так же через USB.

Корпус из анодированного алюминия, придает больше надежности и долговечности. Вы также сможете хранить одну карту CFexpress Type A внутри картридера и закрыть слот для карты надежной резиновой заглушкой. Дополнительную защиту обеспечивают несколько радиаторов для лучшего охлаждения.