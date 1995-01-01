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Кабель Crown USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)

  • USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
  • USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
  • USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
  • USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
  • USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
Код товара:УТ-00039900
Артикул:CMCU -1012C/1022С

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель для зарядки и передачи данных USB-A / USB-C в ПВХ-оплетке, длина 1 м. Поддерживает ток зарядки до 2А. Длина 1 метр. Черный и белый цвета в ассортименте.