Кабель Crown USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)
Код товара : УТ-00039900
Артикул : CMCU -1012C/1022С
90 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Кабель для зарядки и передачи данных USB-A / USB-C в ПВХ-оплетке, длина 1 м. Поддерживает ток зарядки до 2А. Длина 1 метр. Черный и белый цвета в ассортименте.