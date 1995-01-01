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Кабель Crown USB-A / USB-C, ПВХ оплетка, 1 м (черный / белый)

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Код товара: УТ-00039900 Артикул: CMCU -1012C/1022С Код товара: УТ-00039900 Артикул: CMCU -1012C/1022С Разъем кабеля USB тип С, USB тип А Вес (брутто), кг 0.050 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С, USB тип А Вес (брутто), кг 0.050 Описание Кабель для зарядки и передачи данных USB-A / USB-C в ПВХ-оплетке, длина 1 м. Поддерживает ток зарядки до 2А. Длина 1 метр. Черный и белый цвета в ассортименте. Видео Наш обзор

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