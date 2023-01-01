Карта памяти Transcend CompactFlash 64GB 800x
Код товара : УТ-00019217
Артикул : TS64GCF800
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CompactFlash
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Такие карты памяти прекрасно подойдут для аппаратуры совместимого формата профессиональных фотографов и репортеров.
Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.
Поддерживают скоростной режим передачи данных Ultra DMA 7. Средняя скорость чтения/записи Transcend CompactFlash 800x достигает 120 МБ/с и 60 МБ/с соответственно.
Основные характеристики:
- Высокая скорость передачи данных (800x)
- Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Изготовлены на базе высококачественной флеш-памяти типа MLC NAND
Особенности:
- Совместимость со спецификациями CF 6.0 и поддержка LBA48Встроенные алгоритмы BCH ECC с поддержкой повторных попыток считывания для детекции и исправления ошибок
- Интерфейс ATA
- Поддержка режимов от Ultra DMA Mode 0 до Ultra DMA Mode 7
- Поддержка режимов от MultiWord DMA Mode 0 до MultiWord DMA Mode 4
- Поддержка режимов от PIO Mode 0 до PIO Mode 6
- Совместимость с различными платформами
- Соответствие требованиям RoHS