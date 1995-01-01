Такие карты памяти прекрасно подойдут для аппаратуры совместимого формата профессиональных фотографов и репортеров.

Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.

Поддерживают скоростной режим передачи данных Ultra DMA 7. Средняя скорость чтения/записи Transcend CompactFlash 800x достигает 120 МБ/с и 60 МБ/с соответственно.

Основные характеристики:

Высокая скорость передачи данных (800x)

Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)

Изготовлены на базе высококачественной флеш-памяти типа MLC NAND



Особенности: