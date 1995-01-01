Соответствие стандарту VPG-65 для съемки видео кинематографического качества

SanDisk Extreme PRO CompactFlash — первая в мире карта высокой емкости, поддерживающая спецификацию VPG-65 (Video Performance Guarantee), которая гарантирует беспрепятственную съемку видео в форматах 4K и Full HD. Эта карта памяти создана для специалистов, заинтересованных в максимальной надежности высококачественной видеосъемки.

Рекордная пиковая скорость записи

Карта памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash оптимизирована для съемки видео 4K и обеспечивает устойчивую скорость записи не менее 65 МБ/с и пиковую скорость записи до 150 МБ/с для моделей емкостью от 16 до 128 ГБ. Скорость передачи данных в 160 МБ/с комфортна даже для перемещения больших файлов. Эта карта памяти также поддерживает стандарт UDMA 7.

Получите максимальную отдачу от своего цифрового фотоаппарата или видеокамеры

Благодаря высокой надежности и быстродействию этой карты памяти вы сможете снимать быстрее, работать продуктивнее, а также в большей мере раскрывать потенциал новейших функций, таких как съемка нескольких кадров в секунду и непрерывная съемка.

Надежная карта памяти для экстремальных условий эксплуатации

Карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash способны работать при температурах от –25 до 85 °C (от –13 до 185 °F), чтобы вы могли сделать идеальный кадр практически в любом климате. Эти карты подвергаются жестким испытаниям на нагрузку, удары и вибрацию и покрыты высокотемпературным силиконом для дополнительной защиты от ударов и вибраций.

Простота восстановления удаленных фотографий и видеороликов с помощью программного обеспечения RescuePRO

Карты SanDisk Extreme PRO CompactFlash продаются в комплекте с годовой подпиской на программное обеспечение RescuePRO®. RescuePRO упрощает восстановление и сохранение на компьютере удаленных фотографий и видео, даже если файлы были удалены несколько месяцев назад.

Гарантия

На карты памяти SanDisk Extreme PRO CompactFlash предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.