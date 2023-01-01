Быстрая карта памяти типа Compact Flash с поддержкой UDMA 7 для профессиональной фото- и видеосъемки. Высокая скорость записи позволяет быстрее освободить буферную память камеры для продолжения съемки, а также снимать видео с низким сжатием. Класс VPG-20 означает, что при любой заполненности памяти гарантируется скорость записи не ниже 20 Мбайт/с (160 Мбит/с).