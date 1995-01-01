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Карта памяти Transcend CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s)

  • CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s)
  • CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s)
  • CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s)
Код товара:УТ-00002554
Артикул:TS128GCF800

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.

  • Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер
  • Высокая скорость передачи данных 800x
  • Значительная ёмкость - 128 Гб
  • Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND
  • Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
  • Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7
  • Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных
  • Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей