Карта памяти Transcend CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s)
Код товара:УТ-00002554
Артикул:TS128GCF800
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)128
Тип карты памятиCompactFlash
Описание
Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.
- Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер
- Высокая скорость передачи данных 800x
- Значительная ёмкость - 128 Гб
- Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND
- Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7
- Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных
- Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей