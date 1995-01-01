Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.

Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер

Высокая скорость передачи данных 800x

Значительная ёмкость - 128 Гб

Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND

Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)

Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7

Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных

Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей