Описание

Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.

Высококачественная бумага, ничего не упускающая неотражающая поверхность

Широкая палитра цветов

Самый популярный фон для фотографов

100% подлежит вторичной переработке

Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP)