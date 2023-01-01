Фон Colorama Greenscreen, бумажный, 3.55 х 15 м, зеленый
Код товара : УТ-00045987
Артикул : LL CO833
19 990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Характеристики
Вес
13.2 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Высококачественная бумага, ничего не упускающая неотражающая поверхность
Широкая палитра цветов
Самый популярный фон для фотографов
100% подлежит вторичной переработке
Может храниться вертикально при использовании Colorgrip (LL COPAPERGRIP)