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Фотопленка CineStill Xpro 50 Daylight C-41 135/36

  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
  • XPRO 50 DAYLIGHT 135/36
Код товара:УТ-00031192
Артикул:56680

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

CineStill 50 Daylight - цветная негативная пленка, которая подготовлена и намотана в катушки из кинопленки Kodak 50D. Запатентованная CineStill процедура "Premoval" позволяет проявлять Cinestill 50 Daylight в любой фотолаборатории по процессу С-41. В основе производственного процесса лежит удаление с исходной кинопленки анти-ореольного сажевого слоя, что позволяет достигать необычных результатов. Отсутствие «чернения» позволяет увидеть на снимках с ярким освещением любопытные эффекты.

Пленка создана микро-производителем в США в 2012 году, и в течение первого года завоевала звание легендарной. Пленку особенно любят и ценят современные фотографы-экспериментаторы с высокими требованиями к эстетике изображения. Отличается малым размером зерна. Пленка разработана специально для дневного освещения, но может быть использована при разном освещении для достижения разных, интересных результатов.

Особенности:

  • Баланс белого под дневной свет (5500K), цветная негативная кинопленка для использования в фотокамерах;
  • Светочувствительность ISO 50/18°, процесс проявки C-41
  • Упакована на заводе в катушки по 36 кадров
  • Особая подложка с уникальным эффектом ореола
  • Непревзойденные возможности в передаче светлых тонов
  • Динамически точная передача цвета
  • Высокое разрешение с максимальной резкостью
  • Улучшенная технология изготовления для последующего сканирования пленки
  • Идеальна для портретов и ландшафтов


Примечание: стабильность пленки при долгосрочном хранении не была проверена на практике сроком свыше 3 лет; ожидается, что таковая стабильность будет аналогична стабильности большинства пленок, проявленных по процессу C-41.