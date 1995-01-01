CineStill 400Dynamic – это мелкозернистая цветная негативная фотоплёнка сбалансированная для дневного света (5500К), обеспечивающая мягкую цветовую палитру с естественной цветовой насыщенностью и тёплыми оттенками кожи. Пленка обладает широким динамическим диапазоном с базовой чувствительностью ISO 400, но также может экспонироваться ​​в диапазоне от 200 до 800 EI (без push-обработки), и вплоть до 2000 EI при пуше на 3 ступени. Это делает плёнку очень гибкой, универсальной, подходящей как для съёмки в студии, так и в обычных помещениях или под открытым небом.

Разработка эмульсии была запущена после кампании краудфандинга В 2022 году. Благодаря ее успеху удалось выпустить сразу в трех форматах – от 135 до крупноформатных листов 4x5". Благодаря замечательным создателям фильмов, поддержавшим кампанию, нам удалось успешно создать эту плёнку во всех трёх форматах.

Пленка 400D изначально разработана для обработки фотографий по процессу C-41, в любой фотолаборатории или дома. Кроме того, она имеет антистатическое смазочное покрытие, идеально подходящее как для фотоаппаратов с ручной перемоткой, так и для камер с автоматическим заводом. Эта плёнка продолжает традицию CineStill по производству кинематографических эмульсий для фотографов, позволяя им создавать замечательные снимки и максимально раскрыть свой творческий потенциал.

Допустимое экспонирование:

EI 200 - 800: без пуш-процессинга, стандартная проявка

EI 400 - 1000: пуш на 1 ступень

EI 800 - 1600: пуш на 2 ступени

EI 1000 - 2000: пуш на 3 ступени

Хранить в холодильнике или аналогичном темном и холодном месте при температуре менее 13°С. Перед использованием дать пленке согреться до комнатной температуры в течение 1-2 часов. Экспонированную пленку проявить как можно скорее.