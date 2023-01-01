Салфетка из микрофибры хорошо подходит для очистки объективов, светофильтров, дисплеев, очков и так далее. Нанесите на нее небольшое количество чистящего средства и протрите загрязнение. Ткань-микрофибра хорошо впитывает жидкость и не оставляет ворсинок. В ассортименте салфетки 2 цветов. Размер 12х12 см. Поставляется в прозрачном полиэтиленовом пакете.