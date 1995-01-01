Чистящая салфетка Silberra из микрофибры, 12х12 см, 1 шт.

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Код товара: УТ-00059356 Артикул: CLPAD Код товара: УТ-00059356 Артикул: CLPAD Назначение Чистка оптики Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Средства по уходу за фотоаппаратом Назначение Чистка оптики Описание Салфетка из микрофибры хорошо подходит для очистки объективов, светофильтров, дисплеев, очков и так далее. Нанесите на нее небольшое количество чистящего средства и протрите загрязнение. Ткань-микрофибра хорошо впитывает жидкость и не оставляет ворсинок. В ассортименте салфетки 2 цветов. Размер 12х12 см. Поставляется в прозрачном полиэтиленовом пакете. Видео Наш обзор

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