Чехол CAIUL Anchor для Instax Mini 11

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Код товара: УТ-00056351 Артикул: 70100151206 Код товара: УТ-00056351 Артикул: 70100151206 Тип товара (аксессуара) Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип товара Тип товара (аксессуара) Чехол Описание Чехол для камер Fujifilm Instax Mini 11. Защищает камеру от загрязнений, царапин и поломок при случайных ударах. Верхняя часть отстегивается, чтобы вы могли приступить к съемке, не снимая чехол полностью. В комплекте идет съемный плечевой ремень, регулируемый по длине. Материалы: искусственная кожа, подкладка из микрофибры. Видео Наш обзор

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