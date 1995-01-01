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Чехол CAIUL Anchor для Instax Mini 11

  • Anchor для Instax Mini 11
  • Anchor для Instax Mini 11
  • Anchor для Instax Mini 11
  • Anchor для Instax Mini 11
  • Anchor для Instax Mini 11
Код товара:УТ-00056351
Артикул:70100151206

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол для камер Fujifilm Instax Mini 11. Защищает камеру от загрязнений, царапин и поломок при случайных ударах. Верхняя часть отстегивается, чтобы вы могли приступить к съемке, не снимая чехол полностью. В комплекте идет съемный плечевой ремень, регулируемый по длине. Материалы: искусственная кожа, подкладка из микрофибры.