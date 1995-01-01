Невероятная скорость, где бы вы ни были. Карты серии CEB-G обладают невероятной скоростью считывания (до 1850 МБ/с) и записи (до 1750 МБ/с), они предназначены для профессиональных фотографов, видеографов и любителей, стремящихся ускорить рабочие процессы благодаря высокой скорости и исключительной надежности.

Работайте быстрее и продуктивнее

Карты памяти CFexpress Type B открывают новые горизонты возможностей для профессионалов. Это небольшое, но прочное устройство позволяет работать с файлами высокого разрешения и высокоскоростными записями, а также идеально подходит для ускорения рабочих процессов и повышения производительности, освобождая время для творческой работы.



Стабильная и надежная высококлассная киносъемка

Карты CEB-G960T, CEB-G1920T с сертификацией VPG400 обеспечивают стабильное видео в разрешении 4K и выше с высокой скоростью потока или частотой кадров. Благодаря улучшенной работе они пригодятся на любой съемке на профессиональные камеры, например CineAlta BURANO.



Эффективный рабочий процесс

Карт-ридер MRW-G1 со скоростью чтения 1850 МБ/с ускоряет передачу данных и резервное копирование. Это идеальное решение для работы с объемными фотографиями высокого разрешения и видео с высокой скоростью потока, которое позволяет воплощать идеи в реальные проекты.

Невероятная прочность

Берите карту памяти CFexpress Type B на спортивные мероприятия, внестудийную съемку и в любую экспедицию, поскольку она предусмотрена для длительного профессионального использования в самых сложных условиях. Ведите съемку, меняйте карты и спокойно храните их, где бы вы ни находились.

Для использования в суровых условиях

Надежный корпус карт CFexpress Type B в 3 раза прочнее по сравнению со стандартом в отношении устойчивости к сгибанию. Прочность карт на изгиб тестировалась при воздействии силы 70 Н. Также доказано, что они могут выдерживать падение с высоты до 5 м.

Работают в самых суровых условиях

Карты памяти CFexpress Type B безотказно работают при экстремальных температурах, рентгеновском излучении, в электростатическом поле, а также в условиях интенсивного ультрафиолетового солнечного света.

Мониторинг и сканирование флэш-памяти с помощью Media Scan Utility

Со временем любая твердотельная (флэш) память изнашивается и перестает работать. При использовании с карт-ридером MRW-G1 бесплатная утилита Media Scan Utility от Sony автоматически сканирует карту памяти CFexpress Type B и предупреждает о проблеме и необходимости принять меры.

Восстановление потерянных файлов

Во время съемки что-то пошло не так? Не волнуйтесь. Если вы пользуетесь картой памяти Sony, скачайте специальное бесплатное ПО Memory Card File Rescue и восстановите случайно удаленные или поврежденные фото и видео.

Характеристики

Формат: CFexpress Type B

Интерфейс: PCI Express Gen3 x2

Объем: 960 Гб*

Скорость чтения: 1850 Мбайт/с (макс.)

Скорость записи: 1750 Мбайт/с (макс.)

Минимальная постоянная скорость записи: 400 Мбайт/с, VPG400

Рабочая температура: от -25° до 70° С

Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 мм

Вес: 5 г

* при условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт, часть памяти резервируется для файловой системы.

** для использования может потребоваться обновление ПО камеры.