Карта памяти SanDisk CFexpress Type B 64GB Extreme Pro W800/R1500 (SDCFE-064G-GN4IN)
Код товара : УТ-00039575
Артикул : SDCFE-064G-GN4IN
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CFexpress Type B
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Разработанная для обеспечения скорости, необходимой для работы с плавным захватом необработанного видео 4K с разрешением до 4096 x 2160, карта Extreme PRO CFexpress Type B 64 ГБ от SanDisk обеспечивает скорость чтения до 1500 МБ / с и скорость записи до 800 МБ. / с, что обеспечивает низкую задержку при высокоскоростной записи и повышает эффективность рабочего процесса. Эта карта также обратно совместима с некоторыми камерами XQD, которые используют прошивку для работы с CFexpress. В случае случайного удаления файла программа восстановления данных SanDisk RescuePRO Deluxe доступна для бесплатной загрузки.
Обратитесь к производителю вашей камеры, чтобы убедиться в совместимости с CFexpress.
Общие особенности
- Скорость, превосходящая другие карты
- Высокоскоростная, последовательная запись и повышенная эффективность рабочего процесса по сравнению с существующими картами SanDisk - это результат скорости чтения до 1500 МБ/с и скорости записи до 800 МБ/с.
- Плавное воспроизведение видео 4K
- Форм-фактор CFexpress позволяет захватывать необработанное видео 4K с устойчивой производительностью с малой задержкой при записи видео.
- Совместимость с XQD
- Карта обратно совместима с некоторыми камерами XQD, в которых установлена прошивка, позволяющая CFexpress. Карта CFexpress типа B соединяет существующие устройства с технологиями будущего.
- Восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe
- Карта поставляется с предложением по загрузке программного обеспечения для восстановления данных RescuePRO Deluxe. Это программное обеспечение позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены.