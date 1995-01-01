Благодаря стандарту CFexpress 4.0 и интерфейсу NVMe PCIe Gen4 x2, карта Transcend CFexpress 830 обеспечивает молниеносную скорость чтения (до 3500 МБ/с) и стабильно поддерживаемую скорость записи до 900 МБ/с (пиковая скорость записи 3200 МБ/с). Прочная конструкция гарантирует надежность в сложных условиях. Эта карта идеально подходит для профессиональных рабочих процессов, таких как видеопроизводство 8K RAW, высокоскоростная спортивная фотография и многокамерная съёмка коммерческих роликов и так далее. Она позволяет запечатлеть каждый важный момент – быстрее, плавнее и надёжнее, чем когда-либо.

CFexpress 830 выдерживает экстремальные температуры и сложные условия. Карта устойчива к влаге, ударам, рентгеновскому излучению, статическому электричеству и магнитным полям. Где бы вы ни снимали, ваши данные останутся в целости и сохранности.

Обратите внимание: для достижения заявленных значений по скорости чтения и записи ваше устройство должно поддерживать стандарт CFexpress 4.0. Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.

Характеристики