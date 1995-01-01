Карта памяти Transcend CFexpress Type B 512GB CFE830 (R3500/W3200)
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Характеристики
Описание
Благодаря стандарту CFexpress 4.0 и интерфейсу NVMe PCIe Gen4 x2, карта Transcend CFexpress 830 обеспечивает молниеносную скорость чтения (до 3500 МБ/с) и стабильно поддерживаемую скорость записи до 900 МБ/с (пиковая скорость записи 3200 МБ/с). Прочная конструкция гарантирует надежность в сложных условиях. Эта карта идеально подходит для профессиональных рабочих процессов, таких как видеопроизводство 8K RAW, высокоскоростная спортивная фотография и многокамерная съёмка коммерческих роликов и так далее. Она позволяет запечатлеть каждый важный момент – быстрее, плавнее и надёжнее, чем когда-либо.
CFexpress 830 выдерживает экстремальные температуры и сложные условия. Карта устойчива к влаге, ударам, рентгеновскому излучению, статическому электричеству и магнитным полям. Где бы вы ни снимали, ваши данные останутся в целости и сохранности.
Обратите внимание: для достижения заявленных значений по скорости чтения и записи ваше устройство должно поддерживать стандарт CFexpress 4.0. Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.
Характеристики
- Форм-фактор: CFexpress Type B
- Стандарт: CFexpress 4.0 (обратно совместим с 2.0 и 1.0)
- Интерфейс шины: NVMe PCIe Gen4 x2
- Емкость: 512 Гб
- Последовательная скорость чтения / записи (CrystalDiskMark): до 3500 / 3200 МБ/с
- Стабильная скорость записи (Sustained Write Speed): до 900 МБ/с
- Рабочее напряжение: 3.3В ±5%
- Температура эксплуатации: -12°C ~ 72°C
- Размеры 38.5 x 29.6 x 3.8 мм
- Вес 7 г
- Сертификация: CE / UKCA / FCC / RCM