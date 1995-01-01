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Карта памяти Silicon Power CFexpress Type B 512GB (R1800/W1200)

  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
  • CFexpress Type B 512GB (R1800/W1600)
Код товара:УТ-00089221
Артикул:SP512GBCFEB21V10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карты CFexpress Type B от Silicon Power серии Golden – это наиболее доступные носители информации в таком форм-факторе. Они используют интерфейс (шину) PCIe Gen 3x2, что обеспечивает высокую скорость работы: до 1800 Мбайт/с на чтение, до 1200 Мбайт/с на запись. Однако, в отличие от серии StudioPro, минимальная поддерживаемая (sustained) скорость записи производителем не уточняется, поэтому мы рекомендуем их только для фотографии или для записи видео в сжатых форматах, с ограниченным битрейтом. В этих областях они покажут себя с лучшей сторон, предоставляя большой объем, крепкий корпус и возможность почти моментально освобождать буферную память при длительной серийной съемке.

Карта обладает функцией ECC – автоматическая корректировка ошибок. Среди других функций:

  • Power Loss Shield – защищает данные при внезапном отключении питания
  • Auto Temp Adapter – регулировка температуры корпуса, защита от перегрева
  • Smart Power Saver – экономит энергию камеры

Карты памяти Silicon Power CFexpress Type B – надежный инструмент для профессионалов.

Обратите внимание, что максимальная скорость работы карты зависит от того, какая версия интерфейса PCI Express поддерживается вашей камерой, а при подключении к компьютеру – карт-ридером и другими компонентами системы.

Характеристики

  • Емкость: 512 Гб*
  • Интерфейс: PCIe Gen 3x2
  • Максимальная скорость чтения: 1800 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 1200 МБ/с
  • Минимальная поддерживаемая скорость записи: нет данных
  • Рабочая температура: -10° ~ 70° С
  • Температура хранения: -40° ~ 85° С
  • Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 м
  • Вес: 7 г

* Часть памяти резервируется системой, доступный объем приблизительно на 10% меньше.