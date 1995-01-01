Карта памяти Transcend CFexpress Type B 320GB CFE860 Gen3x2, SLC mode (R1750/W1500)
Код товара : УТ-00073999
Артикул : TS320GCFE860
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Предназначенные для профессиональных кинематографистов и видеомонтажеров, карты памяти Transcend CFexpress 860 Type B отличаются высокой скоростью. Они обеспечивают стабильную запись и имеют большую ёмкость: можно хранить бесчисленное количество фотографий и снимать плавное видео в формате 8K RAW без ущерба для качества – идеальный выбор для съёмок дикой природы, динамичных сцен и других видов невероятного контента.
Сделано для профессионалов в области мультимедиа
Разработанная специально для профессионалов, использующих беззеркальные фотоаппараты и кинокамеры, карты памяти Transcend CFexpress 860 Type B идеально подходят для съёмки в самых разных жанрах. Они отлично подходят для создания видео в формате 8K RAW, а также предлагают впечатляющую скорость передачи данных и долговечность без ущерба для качества.
Надёжное хранение и отличная производительность
Карта памяти Transcend CFexpress 860 Type B обеспечивает пиковую скорость чтения до 1750 МБ/с и записи до 1500 МБ/с, а также устойчивую скорость записи до 1300 МБ/с, что делает её идеальным решением для репортажной съёмки спортивных состязаний, модных показов, животных в дикой природе и многого другого. Раскройте свой профессиональный потенциал с картой памяти CFexpress 860 Type B!
Внушительная ёмкость накопителя
Карты памяти Transcend CFexpress 860 Type B имеют ёмкость до 320 ГБ для хранения тысяч файлов в RAW и / или JPEG с высоким разрешением. Больше нет никаких ограничений для вашего творчества!
Создано для экстремальных условий
Карты памяти Transcend CFexpress были тщательно протестированы в суровых условиях, чтобы гарантировать надёжную работу в самых разных ситуациях. Они могут функционировать при температуре от -10°C до 70°C, обеспечивая максимальную производительность и стабильность.
Программное обеспечение RecoveRx
Transcend предлагает эксклюзивное программное обеспечение RecoveRx – бесплатный инструмент для восстановления данных, который позволяет пользователям легко находить удалённые файлы, такие как фотографии, документы, музыка и видео, на своих устройствах хранения данных.
Программное обеспечение SSD Scope
Transcend SSD Scope — это продвинутый и удобный программный инструмент, который в сочетании с кардридером RDE2 может гарантировать, что ваша карта памяти Transcend CFexpress сохранится в оптимальном состоянии.
Характеристики
- Размеры: 38.5 x 29.6 x 3.8 мм
- Вес: 7 г
- Интерфейс шины: NVMe PCIe Gen3x2
- Форм-фактор: CFexpress Type B
- Емкость: 320 ГБ
- Температура эксплуатации: -10°C ~ 70°C
- Рабочее напряжение: 3.3В
- Последовательная скорость Чтения/Записи (CrystalDiskMark): до 1,750/1,500 МБ/с
- Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютера, установленных программ, использования и емкости накопителя.
- Сертификация: CE/UKCA/FCC/EAC/RCM