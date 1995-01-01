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Карта памяти Silicon Power CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)

  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
  • CFexpress 4.0 Type B 2TB StudioPro (R3500/W3100)
Код товара:УТ-00089230
Артикул:SP002TBCFEB41V10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Карты StudioPro CFexpress® 4.0 Type B от Silicon Power используют интерфейс (шину) PCIe Gen 4x2, что обеспечивает очень высокую скорость работы: до 3500 Мбайт/с на чтение, до 3100 Мбайт/с на запись и минимальную поддерживаемую скорость записи 1550 Мбайт/с, что почти достигает стандарт VPG1600. Это позволяет практически моментально освобождать буферную память при фотосъемке длинными сериями, а также записывать 8К видео, в том числе в формате RAW.

Карты памяти StudioPro CFexpress® 4.0 Type B – надежный инструмент для профессионалов. Они выполнены в прочном противоударном корпусе, которые также выдерживает нагрузки на давление и скручивание, и устойчивы к ударам статического электричества. Низкое потребление энергии продлевает время использования камеры.

Обратите внимание, что максимальная скорость работы карты зависит от того, какая версия интерфейса PCI Express поддерживается вашей камерой, а при подключении к компьютеру – карт-ридером и другими компонентами системы.

Характеристики

  • Емкость: 2 Тб*
  • Интерфейс: PCIe Gen 4x2
  • Максимальная скорость чтения: 3500 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 3100 МБ/с
  • Минимальная поддерживаемая скорость записи: 1550 МБ/с
  • Рабочая температура: -12° ~ 72° С
  • Температура хранения: -40° ~ 85° С
  • Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 м
  • Вес: 8 г

* Часть памяти резервируется системой, доступный объем приблизительно на 10% меньше.