Описание

Карта памяти CFexpress 820 Type B cозданы для профессионных фотографов, карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах, предназначенных для спортивной и репортажной фотосъемки, а также съемки дикой природы. Карты памяти подходят для съемки видео в формате 4K, обеспечивая невероятно высокие скорости передачи данных, что позволяет профессиональным фотографам, видеооператорам и создателям контента записывать видео в максимальном качестве без потери кадров.

Съемка при высокой скорости передачи данных. Карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B имеют обратную совместимость с камерами XQD, которые поддерживают прошивку CFexpress. Благодаря высоким скоростям чтения и записи, которые составляют 1700 и 1300 МБ/с, соответственно, вы можете наслаждаться захватом плавного видео в формате 4K.

Примечание: Карты памяти CFexpress Type B обратно совместимы со специальными картами памяти XQD®. Совместимость зависит от прошивки камеры.

Увеличенная емкость. Емкость карт памяти Transcend CFexpress 820 Type B может составлять до 512 ГБ, чего достаточно во время непрерывной серийной фотосъемки, а также для хранения больших фотографий в формате RAW. Сосредоточьтесь на съемке важнейших моментов и позвольте карте памяти сделать всё остальное.

Созданы для экстремальных ситуаций. Карты памяти Transcend CFexpress прошли тщательное тестирование в экстремальных условиях эксплуатации. Носители серии CFexpress функционируют в диапазоне температур от -10°C (14°F) до 70°C (158°F), обеспечивая при этом максимальный уровень производительности и стабильности характеристик.