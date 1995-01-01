Карта памяти CFexpress 820 Type B cозданы для профессиональных фотографов, карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B идеально подходят для использования в современных видеокамерах и цифровых зеркальных фотоаппаратах, предназначенных для спортивной и репортажной фотосъемки, а также съемки дикой природы. Карты памяти подходят для съемки видео в формате 4K, обеспечивая невероятно высокие скорости передачи данных, что позволяет профессиональным фотографам, видеооператорам и создателям контента записывать видео в максимальном качестве без потери кадров.

Съемка при высокой скорости передачи данных

Карты памяти Transcend CFexpress 820 Type B имеют обратную совместимость с камерами XQD, которые поддерживают прошивку CFexpress. Благодаря высоким скоростям чтения и записи, которые составляют 1700 и 1300 МБ/с, соответственно, вы можете наслаждаться захватом плавного видео в формате 4K.

Примечание: Карты памяти CFexpress Type B обратно совместимы со специальными картами памяти XQD®. Совместимость зависит от прошивки камеры.

Увеличенная емкость

Емкость карт памяти Transcend CFexpress 820 Type B может составлять до 512 ГБ, чего достаточно во время непрерывной серийной фотосъемки, а также для хранения больших фотографий в формате RAW. Сосредоточьтесь на съемке важнейших моментов и позвольте карте памяти сделать всё остальное.

Созданы для экстремальных ситуаций

Карты памяти Transcend CFexpress прошли тщательное тестирование в экстремальных условиях эксплуатации. Носители серии CFexpress функционируют в диапазоне температур от -10°C до 70°C, обеспечивая при этом максимальный уровень производительности и стабильности характеристик.

Программное обеспечение SSD Scope

Transcend SSD Scope – это удобное программное обеспечение. С помощью кард-ридера RDE2 это ПО может контролировать состояние карты памяти Transcend Cfexpress, что обеспечивает работоспособность вашей карты памяти.

Программное обеспечение RecoveRx

Эксклюзивная бесплатная программа Transcend RecoveRx для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.

Характеристики