Карта памяти SanDisk CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
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Характеристики
Описание
Молниеносная скорость для видео RAW 4K
В самых сложных условиях съемки карта CFexpress® Type B позволит полностью задействовать возможности ваших устройств в режиме RAW. Скорость чтения до 1700 МБ/с и скорость записи до 1400 МБ/с6 означают минимум задержки, высокую скорость записи и высокую эффективность, что намного превосходит показатели предыдущих карт SanDisk. Новая карта поддерживает высококачественное видео RAW 4K1 с постоянно высокой производительностью. Эта карта имеет обратную совместимость с камерами XQD®, которые поддерживают прошивку CFexpress®,2 на ней установлено ПО RescuePRO® Deluxe Recovery Software3, и на нее распространяется ограниченная пожизненная гарантия4.
Скорость выше, чем у других карт
Быстрая запись и высокая эффективность, которые намного превосходят показатели предыдущих карт SanDisk, — результат скорости чтения до 1700 МБ/с и записи до 1400 МБ/с6
Высокая производительность для видео 4К
Форм-фактор CFexpress® позволяет записывать видео RAW 4K1 с неизменно высокой производительностью и низкой задержкой.
Совместимость с XQD
Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD®, поддерживающими прошивку CFexpress®2, позволяет картам CFexpress Type B поддерживать самую современную технологию на существующих устройствах.
Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe
Эта карта идет в комплекте с предложением загрузки программного обеспечения RescuePRO® Deluxe3 для восстановления данных. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).
Ограниченная пожизненная гарантия
Пользуйтесь преимуществами ограниченной пожизненной гарантии4 на SanDisk — ведущий бренд в области высокопроизводительных карт памяти.
Все технические характеристики
- Емкость: 256 ГБ
- Совместимость: обратная совместимость с некоторыми текущими хост-устройствами XQD®2
- Габариты (Д х Ш х В): 38.58 x 29.72 x 3.89 мм
- Скорость последовательного чтения: до 1700 МБ/с
- Скорость последовательной записи: до 1200 МБ/с
Примечания:
- Поддержка видео в формате 4K (4096 x 2160p) зависит от устройства, свойств файлов, условий эксплуатации и других факторов. Подробности см. на сайте www.sandisk.com/HD.
- Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD® зависит от наличия установленных производителем камеры версий программной прошивки с поддержкой CFexpress®.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
- 30-летняя гарантия в Канаде, Германии и других регионах, где не действует пожизненная гарантия. См. www.sandisk.com/wug.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- Скорость чтения до 1700 МБ/с; скорость записи до 1400 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.