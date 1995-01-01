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Карта памяти SanDisk CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с

  • CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
  • CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
  • CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
  • CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
  • CFexpress Type B 256GB Extreme Pro, 1700 / 1200 МБ/с
Код товара:УТ-00052841
Артикул:SDCFE-256G-GN4NN

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Молниеносная скорость для видео RAW 4K
В самых сложных условиях съемки карта CFexpress® Type B позволит полностью задействовать возможности ваших устройств в режиме RAW. Скорость чтения до 1700 МБ/с и скорость записи до 1400 МБ/с6 означают минимум задержки, высокую скорость записи и высокую эффективность, что намного превосходит показатели предыдущих карт SanDisk. Новая карта поддерживает высококачественное видео RAW 4K1 с постоянно высокой производительностью. Эта карта имеет обратную совместимость с камерами XQD®, которые поддерживают прошивку CFexpress®,2 на ней установлено ПО RescuePRO® Deluxe Recovery Software3, и на нее распространяется ограниченная пожизненная гарантия4.

Скорость выше, чем у других карт
Быстрая запись и высокая эффективность, которые намного превосходят показатели предыдущих карт SanDisk, — результат скорости чтения до 1700 МБ/с и записи до 1400 МБ/с6

Высокая производительность для видео 4К
Форм-фактор CFexpress® позволяет записывать видео RAW 4K1 с неизменно высокой производительностью и низкой задержкой.

Совместимость с XQD
Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD®, поддерживающими прошивку CFexpress®2, позволяет картам CFexpress Type B поддерживать самую современную технологию на существующих устройствах.

Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe
Эта карта идет в комплекте с предложением загрузки программного обеспечения RescuePRO® Deluxe3 для восстановления данных. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

Ограниченная пожизненная гарантия
Пользуйтесь преимуществами ограниченной пожизненной гарантии4 на SanDisk — ведущий бренд в области высокопроизводительных карт памяти.
Все технические характеристики

  • Емкость: 256 ГБ
  • Совместимость: обратная совместимость с некоторыми текущими хост-устройствами XQD®2
  • Габариты (Д х Ш х В): 38.58 x 29.72 x 3.89 мм
  • Скорость последовательного чтения: до 1700 МБ/с
  • Скорость последовательной записи: до 1200 МБ/с

Примечания:

  1. Поддержка видео в формате 4K (4096 x 2160p) зависит от устройства, свойств файлов, условий эксплуатации и других факторов. Подробности см. на сайте www.sandisk.com/HD.
  2. Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD® зависит от наличия установленных производителем камеры версий программной прошивки с поддержкой CFexpress®.
  3. При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
  4. 30-летняя гарантия в Канаде, Германии и других регионах, где не действует пожизненная гарантия. См. www.sandisk.com/wug.
  5. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
  6. Скорость чтения до 1700 МБ/с; скорость записи до 1400 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.