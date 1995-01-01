Описание

Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также необработанное RAW видео в формате 4K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики: