Карта памяти Silicon Power CFexpress Type B 1.6TB StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
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Характеристики
Описание
Карты CFexpress Type B от Silicon Power серии StudioPro VPG400 используют интерфейс (шину) PCIe Gen 3x2, что обеспечивает высокую скорость работы: до 1800 Мбайт/с на чтение, до 1650 Мбайт/с на запись и гарантированную скорость записи 400 Мбайт/с, что соответствует стандарту VPG400. Это позволяет практически моментально освобождать буферную память при фотосъемке длинными сериями, а также записывать 8К видео, в том числе в формате RAW. Карты этой серии официально рекомендованы таким известным производителем видеокамер как компания Blackmagic.
Карты памяти Silicon Power CFexpress Type B – надежный инструмент для профессионалов.
Обратите внимание, что максимальная скорость работы карты зависит от того, какая версия интерфейса PCI Express поддерживается вашей камерой, а при подключении к компьютеру – карт-ридером и другими компонентами системы.
Характеристики
- Емкость: 1.6 Тб*
- Интерфейс: PCIe Gen 3x2
- Максимальная скорость чтения: 1800 МБ/с
- Максимальная скорость записи: 1650 МБ/с
- Минимальная поддерживаемая скорость записи: 400 МБ/с (VPG400)
- Рабочая температура: -10° ~ 70° С
- Температура хранения: -40° ~ 85° С
- Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 м
- Вес: 7 г
* Часть памяти резервируется системой, доступный объем приблизительно на 10% меньше.