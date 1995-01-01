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Карта памяти Silicon Power CFexpress Type B 1.6TB StudioPro VPG400 (R1800/W1650)

  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
  • CFexpress Type B 1.6TB Silicon Power StudioPro VPG400 (R1800/W1650)
Код товара:УТ-00089219
Артикул:SP1K6GBCFEB21V12

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карты CFexpress Type B от Silicon Power серии StudioPro VPG400 используют интерфейс (шину) PCIe Gen 3x2, что обеспечивает высокую скорость работы: до 1800 Мбайт/с на чтение, до 1650 Мбайт/с на запись и гарантированную скорость записи 400 Мбайт/с, что соответствует стандарту VPG400. Это позволяет практически моментально освобождать буферную память при фотосъемке длинными сериями, а также записывать 8К видео, в том числе в формате RAW. Карты этой серии официально рекомендованы таким известным производителем видеокамер как компания Blackmagic.

Карты памяти Silicon Power CFexpress Type B – надежный инструмент для профессионалов.

Обратите внимание, что максимальная скорость работы карты зависит от того, какая версия интерфейса PCI Express поддерживается вашей камерой, а при подключении к компьютеру – карт-ридером и другими компонентами системы.

Характеристики

  • Емкость: 1.6 Тб*
  • Интерфейс: PCIe Gen 3x2
  • Максимальная скорость чтения: 1800 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 1650 МБ/с
  • Минимальная поддерживаемая скорость записи: 400 МБ/с (VPG400)
  • Рабочая температура: -10° ~ 70° С
  • Температура хранения: -40° ~ 85° С
  • Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 м
  • Вес: 7 г

* Часть памяти резервируется системой, доступный объем приблизительно на 10% меньше.