Карты CFexpress Type B от Silicon Power серии StudioPro VPG400 используют интерфейс (шину) PCIe Gen 3x2, что обеспечивает высокую скорость работы: до 1800 Мбайт/с на чтение, до 1650 Мбайт/с на запись и гарантированную скорость записи 400 Мбайт/с, что соответствует стандарту VPG400. Это позволяет практически моментально освобождать буферную память при фотосъемке длинными сериями, а также записывать 8К видео, в том числе в формате RAW. Карты этой серии официально рекомендованы таким известным производителем видеокамер как компания Blackmagic.

Карты памяти Silicon Power CFexpress Type B – надежный инструмент для профессионалов.

Обратите внимание, что максимальная скорость работы карты зависит от того, какая версия интерфейса PCI Express поддерживается вашей камерой, а при подключении к компьютеру – карт-ридером и другими компонентами системы.

Характеристики

Емкость: 1.6 Тб*

Интерфейс: PCIe Gen 3x2

Максимальная скорость чтения: 1800 МБ/с

Максимальная скорость записи: 1650 МБ/с

Минимальная поддерживаемая скорость записи: 400 МБ/с (VPG400)

Рабочая температура: -10° ~ 70° С

Температура хранения: -40° ~ 85° С

Размеры: 38.5 х 29.6 х 3.8 м

Вес: 7 г

* Часть памяти резервируется системой, доступный объем приблизительно на 10% меньше.