Молниеносная скорость для видео RAW 4K

В самых сложных условиях съемки карта CFexpress® Type B позволит полностью задействовать возможности ваших устройств в режиме RAW. Скорость чтения до 1700 МБ/с и скорость записи до 1200 МБ/с6 означают минимум задержки, высокую скорость записи и высокую эффективность, что намного превосходит показатели предыдущих карт SanDisk. Новая карта поддерживает высококачественное видео RAW 4K1 с постоянно высокой производительностью. Эта карта имеет обратную совместимость с камерами XQD®, которые поддерживают прошивку CFexpress®,2 на ней установлено ПО RescuePRO® Deluxe Recovery Software3, и на нее распространяется ограниченная пожизненная гарантия4.

Скорость выше, чем у других карт

Быстрая запись и высокая эффективность, которые намного превосходят показатели предыдущих карт SanDisk, — результат скорости чтения до 1700 МБ/с и записи до 1200 МБ/с6

Высокая производительность для видео 4К

Форм-фактор CFexpress® позволяет записывать видео RAW 4K1 с неизменно высокой производительностью и низкой задержкой.

Совместимость с XQD

Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD®, поддерживающими прошивку CFexpress®2, позволяет картам CFexpress Type B поддерживать самую современную технологию на существующих устройствах.

Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe

Эта карта идет в комплекте с предложением загрузки программного обеспечения RescuePRO® Deluxe3 для восстановления данных. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

Ограниченная пожизненная гарантия

Пользуйтесь преимуществами ограниченной пожизненной гарантии4 на SanDisk — ведущий бренд в области высокопроизводительных карт памяти.

Все технические характеристики

Емкость: 128 ГБ

Совместимость: обратная совместимость с некоторыми текущими хост-устройствами XQD® 2

Габариты (Д х Ш х В): 38.58 x 29.72 x 3.89 мм

Скорость последовательного чтения: до 1700 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 1200 МБ/с

Примечания:

Поддержка видео в формате 4K (4096 x 2160p) зависит от устройства, свойств файлов, условий эксплуатации и других факторов. Подробности см. на сайте www.sandisk.com/HD. Обратная совместимость с некоторыми камерами XQD® зависит от наличия установленных производителем камеры версий программной прошивки с поддержкой CFexpress®. При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий. 30-летняя гарантия в Канаде, Германии и других регионах, где не действует пожизненная гарантия. См. www.sandisk.com/wug. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти. Скорость чтения до 1700 МБ/с; скорость записи до 1200 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.

Отличие между SDCFE-128G-GN4NN и SDCFE-128G-ZN4NN заключается в целевом регионе продаж: GN4NN – глобальная версия, ZN4NN – версия для рынка Китая. Технических отличий нет.