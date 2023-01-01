Карта памяти Delkin Devices Power, CFexpress Type А 80Gb, чтение 880, запись 790 Мбайт/с
Код товара : УТ-00063350
Артикул : DCFXAPWR80
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CFexpress Type A
Объем памяти (Гб)
80
Описание
Карты памяти CFexpress Type А от Delkin Devices сочетают в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной производительностью, а также гарантию качества, как ни одна другая карта. В серии Power выпускаются карты номинальным объемом от 128 Гб до 2 Тб.
Оптимизированный рабочий процесс
Карты Delkin CFexpress способны разгружать данные со скоростью до 880 МБ/с, обеспечивая максимально быструю и эффективную передачу данных с карты на компьютер для немедленного доступа к вашим файлам. Это идеально подходит для фотографов и видеооператоров, которым необходимо быстро выгрузить большие объемы данных и вернуться к съемке.
Проверено на совместимость
Каждая карта CFexpress прошла обширное тестирование, чтобы обеспечить полную функциональность и производительность современных высокопроизводительных хостов. Карты памяти Delkin CFexpress созданы для удовлетворения растущих потребностей современной индустрии вещания, кино и фотографии, - это карты, которым можно доверять. Важно отметить, что карты CFexpress не имеют обратной совместимости ни с хостами CompactFlash, ни с CFast 2.0.
Прочный дизайн и пожизненная гарантия
Карты Delkin CFexpress рассчитаны на самые суровые условия съемки и имеют долговечную конструкцию, обеспечивающую ударопрочность, магнитостойкость, рентгеновскую защиту, защиту от статического электричества и ультрафиолетового излучения, устойчивость к экстремальным температурам.
Технические характеристики
- Емкость: 80 Gb
- Интерфейс: PCI Express Gen3
- Скорость передачи (чтение): до 880 Мбайт/с
- Скорость передачи (запись): до 790 Мбайт/с