Описание

CFexpress Type A — новый стандарт компактных устройств хранения данных. Повысьте эффективность своих профессиональных рабочих процессов в области видео- и фотосъемки с помощью карт памяти CFexpress Type A от Sony. Они идеально подходят для современного оборудования, например для камер α7S III. Первые в мире1 карты CFexpress Type A обеспечивают исключительную скорость, которая приблизительно в два раза превышает скорость работы лучших карт SDXC, и имеют сравнимые с ними небольшие габариты. Благодаря скорости записи до 700 МБ/с2 и надежности профессионального уровня карты Sony CFexpress Type A открывают новые возможности для работы с изображениями.

Исключительное быстродействие

Расширьте возможности фотографии благодаря серийной съемке в формате RAW без сжатия данных. Снимайте, например, авто- и мотогонки или дикую природу. Скорость записи до 700 МБ/с2 превосходит возможности даже лучших карт SDXC, поэтому при серийной съемке буфер камеры будет освобождаться очень быстро.

Надежная видеосъемка

Карты Sony CFexpress Type A позволяют непрерывно записывать данные с высокой скоростью. Они идеально подходят для профессиональной видеозаписи с большой скоростью потока данных, например в формате 4K 120p с использованием камер α7S III. А маркировка VPG (Video Performance Guarantee) 400 — дополнительная гарантия стабильности характеристик.

Сверхпродуктивный рабочий процесс

Ускорьте рабочий процесс с помощью устройства считывания карт MRW-G2 со скоростью чтения до 800 МБ/с2. Его можно использовать для передачи данных и их резервного копирования. Работайте с фотографиями и видео и выполняйте проекты со скоростью своего воображения.

Прочность. Надежность. Готовность к использованию.

В сочетании с профессиональным оборудованием, например камерами α7S III, карты памяти CFexpress Type A идеально подходят для спортивных съемок и съемок на природе. Они разработаны для продолжительного профессионального использования в самых сложных средах — от горных вершин до пустынь. Вы можете снимать, заменять и хранить эти карты с полной уверенностью в их надежности.

Для использования в суровых условиях

Благодаря уникальной конструкции TOUGH от Sony карты CFexpress Type A выдерживают в 10 раз большее усилие изгиба, чем стандартные карты CFexpress. Их прочность протестирована под нагрузками до 150 Н, и они выдерживают падение с высоты до 7,5 м. Это в 5 раз больше, чем требует стандарт CFexpress Type A.

Для использования в тяжелых условиях

Карты памяти CFexpress Type A будут безупречно работать при экстремальных температурах, электростатических разрядах и ультрафиолетовом или рентгеновском излучении. Они имеют класс защиты IP57 от пыли и влаги, поэтому ваши данные будут в безопасности, даже если карта попадет в стиральную машину.

1 Согласно пресс-релизу Sony от июля 2020 г.

2 По результатам тестирования Sony. Фактические характеристики производительности могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и эксплуатации.