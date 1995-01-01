Карта памяти Lexar CFexpress Type A 2TB Silver 4.0 (R1750/W1650)
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Характеристики
Описание
Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также видео в формате 8K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.
Впечатляющая производительность PCIe 4.0 обеспечивает максимальную скорость чтения до 1750 МБ/с и максимальную скорость записи до 1650 МБ/с. Прочная конструкция: термостойкость, виброустойчивость, пыле- и влагозащита (IP68), защита от падения с высоты 5 м, ударопрочность, устойчивость к сгибанию и давлению 150 Н.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.
Характеристики:
Ёмкость: 2 TB
Форм-фактор: CFexpress Type A
Интерфейс: PCI Express 4.0
Скорость чтения: до 1750 МБ/с
Скорость записи: до 1650 МБ/с
Рабочая температура: от -12°C ~ 72°C
Температура хранения: от -25°C ~ 85°C