Карта памяти разработанная для использования возможностей кинокамер нового поколения и зеркальных фотокамер высокого разрешения, позволяет снимать высококачественные изображения, а также видео в формате 8K. Карта обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что помогает повысить процесс передачи данных между картой и устройством, а также значительно ускорить продакшн.

Впечатляющая производительность PCIe 4.0 обеспечивает максимальную скорость чтения до 1800 МБ/с и максимальную скорость записи до 1650 МБ/с. Прочная конструкция: термостойкость, виброустойчивость, износостойкость 12 000 циклов, пыле- и влагозащита (IP68), защита от падения с высоты 5 м, ударопрочность, устойчивость к сгибанию и давлению 150 Н.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики:

Ёмкость: 256 ГБ

Форм-фактор: CFexpress Type A

Интерфейс: PCI Express 4.0

Скорость чтения: до 1800 МБ/с

Скорость записи: до 1650 МБ/с

Рабочая температура: от -12°C ~ 72°C

Температура хранения: от -25°C ~ 85°C