Карты памяти Sony Tough CFexpress Type A серии М отличаются повышенной емкостью по более доступной цене – этим они отличаются от карточек серии G, которые обеспечивают более высокую постоянную скорость записи VPG400, но обладают меньшей емкостью и стоят дороже. Данная карта обеспечивает максимальную (пиковую) скорость записи 700 Мбайт/с и постоянную (гарантируемую) 200 Мбайт/с – вплоть до полного заполнения памяти. Подобные характеристики позволяют записывать видео с битрейтом до 1.6 Гбит/с, а при серийной фотосъемке камера быстро освобождает буферную память, позволяя делать более длинные и более частые серии. Скорость чтения: 800 Мбайт/с (при использовании карт-ридера Sony MRW-G2, с другими устройствами скорость считывания может быть меньше).

Tough («крепкий») дизайн корпуса обеспечивает защиту при падении карты с высоты до 7.5 м, выдерживает нагрузку на скручивание до 150 Ньютон (данные внутреннего тестирования Sony), а индекс защиты оболочки IP57 означает, что карта обладает превосходной защитой от пыли и может непродолжительное время находиться в воде, на глубине до 1 м. Карта также выдерживает сильное облучение УФ и рентгеновскими лучами. Все это делает карты Sony CFexpress Type A серии Tough очевидным выбором для профессиональной съемки фото и видео: какими бы сложными ни были окружающие условия, они сохраняют свою работоспособность и надежно хранят записанные данные.

При использовании карты с картридером MRW-G2 доступно программное обеспечение Sony Media Scan Utility и Memory Card File Rescue. Первое позволяет проверить состояние блоков памяти карты (как и все твердотельные накопители, карта обладает ограниченным ресурсом по циклам перезаписи), а второе – восстановить случайно удаленные файлы, если они не были перезаписаны.

Характеристики

Формат: CFexpress Type A

Интерфейс: PCI Express Gen3 x1

Объем: 1920 Гб*

Скорость чтения: 800 Мбайт/с (макс.)

Скорость записи: 700 Мбайт/с (макс.)

Минимальная постоянная скорость записи: 200 Мбайт/с, VPG200

Рабочий ток: 800-1500 мА, 3-3.6 В

Рабочая температура: от -10° до 70° С

Температура хранения: от -20° до 85° С

Размеры: 28 х 20 х 2.8 мм

Вес: 3 г

* при условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт, часть памяти резервируется для файловой системы.

** для использования может потребоваться обновление ПО камеры.