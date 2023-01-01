Описание

Карты памяти CFexpress Type А от Delkin Devices сочетают в себе промышленную прочность и надежность с непревзойденной производительностью, а также гарантию качества, как ни одна другая карта. В серии Power выпускаются карты номинальным объемом от 128 Гб до 2 Тб.

Оптимизированный рабочий процесс

Карты Delkin CFexpress способны разгружать данные со скоростью до 880 МБ/с, обеспечивая максимально быструю и эффективную передачу данных с карты на компьютер для немедленного доступа к вашим файлам. Это идеально подходит для фотографов и видеооператоров, которым необходимо быстро выгрузить большие объемы данных и вернуться к съемке.

Проверено на совместимость

Каждая карта CFexpress прошла обширное тестирование, чтобы обеспечить полную функциональность и производительность современных высокопроизводительных хостов. Карты памяти Delkin CFexpress созданы для удовлетворения растущих потребностей современной индустрии вещания, кино и фотографии, - это карты, которым можно доверять. Важно отметить, что карты CFexpress не имеют обратной совместимости ни с хостами CompactFlash, ни с CFast 2.0.

Прочный дизайн и пожизненная гарантия

Карты Delkin CFexpress рассчитаны на самые суровые условия съемки и имеют долговечную конструкцию, обеспечивающую ударопрочность, магнитостойкость, рентгеновскую защиту, защиту от статического электричества и ультрафиолетового излучения, устойчивость к экстремальным температурам.

Технические характеристики