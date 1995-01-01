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Карта памяти SanDisk CFast 512GB Extreme Pro R525/W450 MBs VPG130 (3433X)

Код товара:УТ-00069475
Артикул:SDCFSP-512G-G46D

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Созданы для профессиональных видеооператоров
Профессиональные видеооператоры доверяют картам SanDisk CFast™, позволяющие специалистам отвечать высоким требованиям киноиндустрии. Раскройте весь потенциал своей профессиональной камеры благодаря высокой производительности, емкости и надежности карты SanDisk.

Высокая скорость чтения до 525 МБ/с и скорость записи до 450 МБ/с
Благодаря скорости записи до 450МБ/с5, карта позволяет снимать по несколько кадров в секунду, благодаря чему такие карты памяти идеально подходят для режима быстрой или непрерывной фотосъемки. Карта имеет скорость чтения до 525 МБ/с5, что позволит вам осуществлять передачу файлов большого размера с карты на компьютер с головокружительной скоростью.

VPG-130 для видео кинематографического качества в формате 4K
Стандарт Video Performance Guarantee-130 (VPG-130)4 позволяет карте памяти SanDisk Extreme PRO CFast записывать непрерывное видео кинематографического качества в формате 4K1. VPG-130 гарантирует минимальную установившуюся скорость записи в 130МБ/с4, позволяющую отвечать требованиям профессиональных видеокамер последних поколений.

Прошла испытания в экстремальных условиях
Эта карта памяти может работать при температуре от -25 до 70 ºC

Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe
Эта карта поставляется с возможностью загрузки программного обеспечения RescuePRO Deluxe для восстановления данных3. Данное ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены.

Характеристики

  • Емкость: 512 ГБ
  • Форм-фактор: CFast 2.0
  • Скорость последовательного чтения: до 525MB/s
  • Скорость последовательной записи: до 450MB/s
  • Габариты (Д х Ш х В): 3.56 x 42.67 x 35.81 мм
  • Вес: 8.5 г
  • Рабочая температура: от -20°C до 70°C
  • Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES


Оговорки

  1. Поддержка видео в формате разрешения 4K (4096 x 2160) зависит от характеристик используемого устройства, свойств файлов и других факторов. Подробности см. на веб-странице www.sandisk.com/HD
  2. 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, не признающих пожизненную гарантию. См. www.sandisk.com/wug
  3. При наличии регистрации и выполнении применимых Положений и условий.
  4. Гарантия производительности видео означает, что карта памяти поддерживает видео кинематографического качества в формате 4K при минимальной установившейся скорости записи в 130 МБ/с.
  5. 128 ГБ-256 ГБ: Скорость чтения до 525 МБ/с; скорость записи до 450 МБ/с. 64 ГБ: Скорость чтения до 525 МБ/с; скорость записи до 430 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  6. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.