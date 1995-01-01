Карта памяти SanDisk CFast 512GB Extreme Pro R525/W450 MBs VPG130 (3433X)
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Характеристики
Описание
Созданы для профессиональных видеооператоров
Профессиональные видеооператоры доверяют картам SanDisk CFast™, позволяющие специалистам отвечать высоким требованиям киноиндустрии. Раскройте весь потенциал своей профессиональной камеры благодаря высокой производительности, емкости и надежности карты SanDisk.
Высокая скорость чтения до 525 МБ/с и скорость записи до 450 МБ/с
Благодаря скорости записи до 450МБ/с5, карта позволяет снимать по несколько кадров в секунду, благодаря чему такие карты памяти идеально подходят для режима быстрой или непрерывной фотосъемки. Карта имеет скорость чтения до 525 МБ/с5, что позволит вам осуществлять передачу файлов большого размера с карты на компьютер с головокружительной скоростью.
VPG-130 для видео кинематографического качества в формате 4K
Стандарт Video Performance Guarantee-130 (VPG-130)4 позволяет карте памяти SanDisk Extreme PRO CFast записывать непрерывное видео кинематографического качества в формате 4K1. VPG-130 гарантирует минимальную установившуюся скорость записи в 130МБ/с4, позволяющую отвечать требованиям профессиональных видеокамер последних поколений.
Прошла испытания в экстремальных условиях
Эта карта памяти может работать при температуре от -25 до 70 ºC
Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe
Эта карта поставляется с возможностью загрузки программного обеспечения RescuePRO Deluxe для восстановления данных3. Данное ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены.
Характеристики
- Емкость: 512 ГБ
- Форм-фактор: CFast 2.0
- Скорость последовательного чтения: до 525MB/s
- Скорость последовательной записи: до 450MB/s
- Габариты (Д х Ш х В): 3.56 x 42.67 x 35.81 мм
- Вес: 8.5 г
- Рабочая температура: от -20°C до 70°C
- Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES
Оговорки
- Поддержка видео в формате разрешения 4K (4096 x 2160) зависит от характеристик используемого устройства, свойств файлов и других факторов. Подробности см. на веб-странице www.sandisk.com/HD
- 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, не признающих пожизненную гарантию. См. www.sandisk.com/wug
- При наличии регистрации и выполнении применимых Положений и условий.
- Гарантия производительности видео означает, что карта памяти поддерживает видео кинематографического качества в формате 4K при минимальной установившейся скорости записи в 130 МБ/с.
- 128 ГБ-256 ГБ: Скорость чтения до 525 МБ/с; скорость записи до 450 МБ/с. 64 ГБ: Скорость чтения до 525 МБ/с; скорость записи до 430 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.