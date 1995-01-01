Созданы для профессиональных видеооператоров

Профессиональные видеооператоры доверяют картам SanDisk CFast™, позволяющие специалистам отвечать высоким требованиям киноиндустрии. Раскройте весь потенциал своей профессиональной камеры благодаря высокой производительности, емкости и надежности карты SanDisk.

Высокая скорость чтения до 525 МБ/с и скорость записи до 450 МБ/с

Благодаря скорости записи до 450МБ/с5, карта позволяет снимать по несколько кадров в секунду, благодаря чему такие карты памяти идеально подходят для режима быстрой или непрерывной фотосъемки. Карта имеет скорость чтения до 525 МБ/с5, что позволит вам осуществлять передачу файлов большого размера с карты на компьютер с головокружительной скоростью.

VPG-130 для видео кинематографического качества в формате 4K

Стандарт Video Performance Guarantee-130 (VPG-130)4 позволяет карте памяти SanDisk Extreme PRO CFast записывать непрерывное видео кинематографического качества в формате 4K1. VPG-130 гарантирует минимальную установившуюся скорость записи в 130МБ/с4, позволяющую отвечать требованиям профессиональных видеокамер последних поколений.

Прошла испытания в экстремальных условиях

Эта карта памяти может работать при температуре от -25 до 70 ºC

Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO Deluxe

Эта карта поставляется с возможностью загрузки программного обеспечения RescuePRO Deluxe для восстановления данных3. Данное ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены.

Характеристики

Емкость: 512 ГБ

Форм-фактор: CFast 2.0

Скорость последовательного чтения: до 525MB/s

Скорость последовательной записи: до 450MB/s

Габариты (Д х Ш х В): 3.56 x 42.67 x 35.81 мм

Вес: 8.5 г

Рабочая температура: от -20°C до 70°C

Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES



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