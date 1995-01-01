Кабель Visario XLR 3 pin (Male / Female) – это профессиональное решение для передачи аудиосигнала. Балансное подключение позволяет проложить кабели на десятки метров без помех от радиоволн и электромагнитных полей, без потери качества. Идеально подходит для XLR-микрофонов, аудиоинтерфейсов, микшерных пультов и другого студийного оборудования, для всех ситуаций, когда важна чистота звука и стабильность соединения.

Корпус XLR штекеров изготовлен из прочного металла (цинковый сплав), что обеспечивает плотное соединение и стабильный контакт. Внутри используется жила из 21 медного проводника (21/0.10BC) с изоляцией из HDPE (полиэтилен высокой плотности). Двойное экранирование от внешних помех: алюминиевая фольга и медная оплетка (64 проводника диаметром 0.1 мм), верхний слой изоляции выполнен из ПВХ и хлопковой оплетки, предотвращающей спутывание кабеля при хранении и транспортировке. Покрытие контактов никелевое. Все вместе это обеспечивает прочность и гибкость кабеля, минимальное сопротивление сигнала и надежную защиту от внешних помех.

XLR кабели Visario – отличный выбор для тех, кто ценит надежность, долговечность и чистый звук.

Характеристики