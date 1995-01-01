Кабель-переходник Visario USB Type C / HDMI Type A предназначен для подключения устройств с разъёмом USB-C к мониторам, телевизорам или проекторам с HDMI. Он поддерживает видео высокого качества: до 4K при 60 Гц с HDR, обеспечивая яркую и насыщенную картинку. Поддержка ALLM и VRR делает кабель удобным для игр и просмотра динамичного видео, минимизируя задержку и обеспечивая плавность изображения.

Качество сигнала гарантируется прочной конструкцией: медные жилы с высокой проводимостью, индивидуальные экраны из алюминиевой фольги и майлара, общий экран и дренажный провод защищают сигнал от помех. ПВХ-оболочка диаметром 5 мм делает кабель гибким и надёжным, хлопковая оплетка предотвращает спутывание, а позолоченные контакты и металлический корпус коннекторов обеспечивают стабильное соединение и долгий срок службы.