Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Caweon Visario ACC-2M, USB-C / HDMI 2.0, длина 1 м

  • Visario ACC-2M, USB-C / HDMI 2.0, длина 1 м
  • Visario ACC-2M, USB-C / HDMI 2.0, длина 1 м
  • Visario ACC-2M, USB-C / HDMI 2.0, длина 1 м
Код товара:УТ-00091579
Артикул:ACC-1M

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель-переходник Visario USB Type C / HDMI Type A предназначен для подключения устройств с разъёмом USB-C к мониторам, телевизорам или проекторам с HDMI. Он поддерживает видео высокого качества: до 4K при 60 Гц с HDR, обеспечивая яркую и насыщенную картинку. Поддержка ALLM и VRR делает кабель удобным для игр и просмотра динамичного видео, минимизируя задержку и обеспечивая плавность изображения.

Качество сигнала гарантируется прочной конструкцией: медные жилы с высокой проводимостью, индивидуальные экраны из алюминиевой фольги и майлара, общий экран и дренажный провод защищают сигнал от помех. ПВХ-оболочка диаметром 5 мм делает кабель гибким и надёжным, хлопковая оплетка предотвращает спутывание, а позолоченные контакты и металлический корпус коннекторов обеспечивают стабильное соединение и долгий срок службы.

  • Для видеосигнала, стандарт HDMI 2.0: 4K 60 Гц макс.
  • Коннекторы: USB-C, HDMI Type A
  • Сечение проводников: 30 AWG
  • Направленность: однонаправленный
  • Материал коннектора: алюминиевый сплав
  • Материал кабеля: ПВХ, хлопковая оплётка
  • Контакты: позолоченное покрытие
  • Длина 1 м
  • Вес: 31 г