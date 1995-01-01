Кабель Visario USB4 Type-C / Type-C – это универсальное решение для самых современных устройств, объединяющее молниеносную передачу данных, видео высокой чёткости и мощную зарядку в одном аксессуаре. Кабель соответствует стандартам USB4 Gen 3×2 и Thunderbolt 4 (обратно совместим с USB 2 / 3 и Thunderbolt 3), максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с. Этого достаточно для подключения внешних видеокарт, мониторов высокого разрешения, скоростных SSD-накопителей и профессиональных док-станций.

Кабель поддерживает видео до 8K 60 Гц, а также 4K 144 Гц, что позволяет выводить изображение без задержек и компрессии, сохраняя идеальную чёткость. При использования с зарядными устройствами и пауэрбанками он способен передавать до 240 Вт мощности (48В 5А), что делает его отличным выбором для быстрой зарядки или постоянного питания ноутбуков, мониторов и других энергоёмких устройств.

Элегантный алюминиевый корпус коннекторов с литой конструкцией обеспечивает долговечность и защиту от перегибов.

Характеристики