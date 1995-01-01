Кабель Caweon Visario USB4 Type-C / Thunderbolt 4, 40 Гбит/с, 240 Вт, длина 1 м (AAJB-1M)
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Характеристики
Описание
Кабель Visario USB4 Type-C / Type-C – это универсальное решение для самых современных устройств, объединяющее молниеносную передачу данных, видео высокой чёткости и мощную зарядку в одном аксессуаре. Кабель соответствует стандартам USB4 Gen 3×2 и Thunderbolt 4 (обратно совместим с USB 2 / 3 и Thunderbolt 3), максимальная пропускная способность составляет 40 Гбит/с. Этого достаточно для подключения внешних видеокарт, мониторов высокого разрешения, скоростных SSD-накопителей и профессиональных док-станций.
Кабель поддерживает видео до 8K 60 Гц, а также 4K 144 Гц, что позволяет выводить изображение без задержек и компрессии, сохраняя идеальную чёткость. При использования с зарядными устройствами и пауэрбанками он способен передавать до 240 Вт мощности (48В 5А), что делает его отличным выбором для быстрой зарядки или постоянного питания ноутбуков, мониторов и других энергоёмких устройств.
Элегантный алюминиевый корпус коннекторов с литой конструкцией обеспечивает долговечность и защиту от перегибов.
Характеристики
- Назначение: передача изображения и данных, питание устройств
- Тип кабеля: USB-C
- Стандарт: USB4 Gen 3×2 (совместимость с Thunderbolt 4 / 3)
- Скорость передачи данных: до 40 Гбит/с
- Поддержка передачи видео: 8K 60 Гц, 4K 144 Гц
- Мощность зарядки: 240 Вт (48В 5A, PD 3.1)
- Направленность: двунаправленный
- Материалы:
- Материал коннектора: алюминиевый сплав
- Материал кабеля: хлопковая оплётка
- Контакты: позолоченное покрытие
- Длина: 1 метр
- Вес: 65 г
- Вес с упаковкой: 90 г