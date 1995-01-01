Внешний аккумулятор Caweon 10000 мАч оснащен магнитным креплением MagSafe, которое надежно зафиксирует ваш iPhone во время беспроводной зарядки (владельцы смартфонов на Android могут воспользоваться специальными чехлами с поддержкой MagSafe). Соответствие беспроводному стандарту Qi обеспечивает мощность до 15 Вт (в зависимости от модели вашего телефона). Благодаря 2 встроенным кабелям (USB-C + Lightning) аккумулятор можно использовать с самыми разными устройствами, включая фотокамеры, наушники, смарт-часы и так далее, при этом вам не нужно переживать о кабелях – они всегда под рукой. Откидная подножка обеспечивает удобное размещение телефона на столе во время зарядки.

Устройство очень компактное: можно носить хоть в в сумке, хоть просто в кармане. Идеальное решение для владельцев iPhone, Apple Watch и AirPods, а также для всех, кто хочет минимизировать количество вещей в своей сумке. Отличный выбор для повседневного ношения: небольшой вес и возможность полностью перезарядить ваш телефон в дороге.

Характеристики