Внешний аккумулятор Caweon 10000 мАч, беспроводная зарядка MagSafe и встроенные кабели (CPB-WC10K)
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Характеристики
Описание
Внешний аккумулятор Caweon 10000 мАч оснащен магнитным креплением MagSafe, которое надежно зафиксирует ваш iPhone во время беспроводной зарядки (владельцы смартфонов на Android могут воспользоваться специальными чехлами с поддержкой MagSafe). Соответствие беспроводному стандарту Qi обеспечивает мощность до 15 Вт (в зависимости от модели вашего телефона). Благодаря 2 встроенным кабелям (USB-C + Lightning) аккумулятор можно использовать с самыми разными устройствами, включая фотокамеры, наушники, смарт-часы и так далее, при этом вам не нужно переживать о кабелях – они всегда под рукой. Откидная подножка обеспечивает удобное размещение телефона на столе во время зарядки.
Устройство очень компактное: можно носить хоть в в сумке, хоть просто в кармане. Идеальное решение для владельцев iPhone, Apple Watch и AirPods, а также для всех, кто хочет минимизировать количество вещей в своей сумке. Отличный выбор для повседневного ношения: небольшой вес и возможность полностью перезарядить ваш телефон в дороге.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость: 10000 мАч (38.5 Вт-ч)
- Номинальная ёмкость: 6000 мАч
- Вход:
- USB-C: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A (18 Вт макс.)
- USB-C кабель: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A (18 Вт макс.)
- Выход:
- USB-C гнездо: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 5В 4.5A, 10В 2.25A (22.5Вт макс.)
- USB-C кабель: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 9В 2.22A, 10В 2.25A, (22.5Вт макс.)
- Lightning кабель: 5В⎓2.4A (12Вт макс.)
- Беспроводная зарядка смартфона: 5 ~ 15 Вт
- Зарядка Apple Watch: 2.5 Вт
- Зарядка AirPods: 5 Вт
- Совместимые протоколы: Qi / BC1.2 / Apple 2.4A / QC2.0 / QC3.0 / FCP / SCP / AFC / USB PD 2.0 / USB PD 3.0
* SCP поддерживает iPhone 15 и выше
- Материал корпуса: ABS-пластик + поликарбонат
- Цвет: чёрный
- Размеры устройства: 108 x 64.7 x 21 мм
- Вес: 205 г
- Размеры упаковки: 146 x 84 x 27 мм
- Вес брутто: 245 г