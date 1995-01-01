Внешний аккумулятор Caweon CPB-S30K, 30000 мАч, до 22.5 Вт, серый
Код товара:УТ-00092170
Артикул:CPB-S30K
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч30 000
Описание
Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S30K обладает достаточно высокой емкостью для неоднократной перезарядки смартфона, планшета, наушников, фотокамеры и других электронных устройств. Поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C. Также возможна одновременная зарядка 2 устройств. Идеальное решение для длительных поездок с большим набором техники.
- Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).
- Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.
- Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость: 30000 мАч (111 Вт-ч)
- Номинальная ёмкость: 18000 мАч
- Вход:
- USB-C: 5В 2A, 9В 2A (18 Вт макс.)
- Выход:
- USB-A: 9В 2A, 12В 1.5A, 5В 4.5А (22.5Вт макс.)
- USB-C 1/2: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 10В 2.25А (22.5Вт макс.)
- USB-C+USB-A: 5В 2A (10 Вт макс.)
- Размеры устройства: 143 x 67 x 39 мм
- Вес: 618 г
- Размеры с коробкой: 179 x 82.6 x 42 мм
- Вес брутто: 663 г