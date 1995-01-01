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Внешний аккумулятор Caweon CPB-S30K, 30000 мАч, до 22.5 Вт, серый

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Код товара: УТ-00092170 Артикул: CPB-S30K Код товара: УТ-00092170 Артикул: CPB-S30K Ёмкость аккумулятора, мАч 30 000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Ёмкость аккумулятора, мАч 30 000 Описание Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S30K обладает достаточно высокой емкостью для неоднократной перезарядки смартфона, планшета, наушников, фотокамеры и других электронных устройств. Поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C. Также возможна одновременная зарядка 2 устройств. Идеальное решение для длительных поездок с большим набором техники. Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).

Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.

Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств. Характеристики Тип аккумулятора: литий-ионный

Ёмкость: 30000 мАч (111 Вт-ч)

Номинальная ёмкость: 18000 мАч

Вход: USB-C: 5В 2A, 9В 2A (18 Вт макс.)

Выход: USB-A: 9В 2A, 12В 1.5A, 5В 4.5А (22.5Вт макс.) USB-C 1/2: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 10В 2.25А (22.5Вт макс.) USB-C+USB-A: 5В 2A (10 Вт макс.)

Размеры устройства: 143 x 67 x 39 мм

Вес: 618 г

Размеры с коробкой: 179 x 82.6 x 42 мм

Вес брутто: 663 г Видео Наш обзор

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