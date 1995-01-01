Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S20K – решение, сочетающее достаточно высокую емкость для 2-3 перезарядок вашего телефона (и других электронных устройств) с умеренным весом и компактными размерами: он не займет много места в сумке. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C, также возможна зарядка 2 устройств одновременно. Хороший вариант для поездок или авиаперелетов средней дальности.

Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).

Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.

Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств.

Характеристики