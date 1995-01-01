Внешний аккумулятор Caweon CPB-S20K, 20000 мАч, до 22.5 Вт, серый
Код товара:УТ-00092169
Артикул:CPB-S20K
Товар не найден
Характеристики
Ёмкость аккумулятора, мАч20 000
Описание
Универсальный USB аккумулятор (повербанк) Caweon CPB-S20K – решение, сочетающее достаточно высокую емкость для 2-3 перезарядок вашего телефона (и других электронных устройств) с умеренным весом и компактными размерами: он не займет много места в сумке. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт через порты USB-A или USB-C, также возможна зарядка 2 устройств одновременно. Хороший вариант для поездок или авиаперелетов средней дальности.
- Умная совместимость: аккумулятор поддерживает все популярные протоколы быстрой зарядки (Power Delivery, Quick Charge, Huawei SCP/FCP, Samsung AFC).
- Прочный и стильный: корпус из алюминиевого сплава в сером цвете защищает от царапин и выглядит солидно.
- Всё необходимое в наборе: в комплекте уже идет USB кабель длиной 30 см для зарядки как самого повербанка, так и подключаемых устройств.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Ёмкость: 20000 мАч (74 Вт-ч)
- Номинальная ёмкость: 12000 мАч
- Вход:
- USB-C: 5В 2A, 9В 2A (18 Вт макс.)
- Выход:
- USB-A: 9В 2A, 12В 1.5A, 5В 4.5А (22.5Вт макс.)
- USB-C 1/2: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A, 10В 2.25А (22.5Вт макс.)
- USB-C+USB-A: 5В 2A (10 Вт макс.)
- Размеры устройства: 143 x 66 x 26.6 мм
- Вес: 432 г
- Размеры с коробкой: 179 x 82.6 x 30 мм
- Вес брутто: 473 г